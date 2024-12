Gala de la presse sportive : l’ANPS célèbre les performances et le leadership des acteurs du sport sénégalais

L’Association nationale de la presse sportive du Sénégal (ANPS) a organisé, samedi, une soirée de gala pour célébrer « l’excellence et les performances’’ des meilleurs sportifs sénégalais et récompenser le ‘’leadership’’ des autorités sportives ayant fortement contribué au rayonnement du sport du pays au niveau national et à l’international.

Des trophées ont été remis aux meilleurs sportifs de ces deux dernières saisons sportives (2022-2023- 2023-2024). Ainsi des Prix ont été décernés dans cinq catégories.

Il s’agit du Prix Abdourahmane Ndiaye Falang pour récompenser les meilleurs lutteurs (sans frappe et avec frappe). Modou Faye alias Ordinateur de l’écurie Tay Shinger (2022-2023) et Mouhamed Bayo dit Général Malika (2023-2024) sont les lauréats dans la catégorie lutte sans frappe.

Zarco de l’écurie Grand Yoff Mbollo (2022-2023) et Modou Lô de Rock Energy (2023-2024) sont les gagnants de la catégorie lutte avec frappe.

Le Prix Ibrahima Coulibaly pour le meilleur footballeur local est allé à Lamine Camara (2022-2023), lors de son passage à Génération foot (Sénégal) et Cheikh Lo Ndoye de Jaraaf (2023-2024).

Le Prix Jules François Bocandé pour primer le meilleur footballeur évoluant à l’étranger est remporté par Boulaye Dia (2022-2023, Salernitana, en Italie) et Nicolas Jackson de Chelsea (2023-2024). Le judoka Mbagnick Ndiaye a remporté le Prix Amadou Dia Bâ pour le titre du meilleur sportif sénégalais (2022-2023) et le sprinter Louis François Mendy (2023-2024).

‘’Nous sommes là pour fêter l’excellence, les performances XXL de nos athlètes. La particularité de cette 18e édition est qu’elle combine deux saisons sportives. L’’autre particulière est que certains trophées sont dédiés à des autorités pour récompenser leur leadership’’, a soutenu le président de l’ANPS, Abdoulaye Thiam.

Il a cité le président du Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS), Mamadou Diagna Ndiaye, du président de la Ligue africaine de basketball, Amadou gallo Fall, du président d’Afrique Aquatics (anciennement nommée Confédération africaine de natation amateur), Mohamed Diop, le président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor, entre autres.

Selon M. Thiam, par ailleurs président de l’Association internationale de la presse sportive, zone Afrique, ‘’ le sport est un réel moyen de cohésion sociale. Il transmet de nombreuses valeurs et quelques règles sociales’’.

C’est aussi, a-t-il poursuivi, un ensemble d’exercices le plus souvent physiques pratiqués sous forme de jeu individuel ou collectif pouvant donner lieu à des compétitions.

Le journaliste Abdoulaye Thiam a surtout rappelé que les ‘’sportifs ont besoin des médias, surtout de la presse sportive pour relayer leurs performances et les pousser à se transcender’’. Car, a-t-il ajouté, ‘’ il est de bon aloi que la presse sportive la rendre ostensible, d’où le but de ce gala ’’.

