XALIMANEWS: Un drame est bel et bien à l’origine des tensions entre populations locales et ressortissants sénégalais, à Sagnyang, une petite localité gambienne située sur la face atlantique, à une quarantaine de km de Banjul. D’après les autorités consulaires qui y ont dépêché une délégation, un jeune pêcheur saisonnier sénégalais a été surpris en plein cambriolage. Poussant l’outrecuidance plus loin, il a asséné des coups de couteau aux propriétaires dont l’un succombera a succombé à ses blessures, un autre se retrouve grièvement blessé. Pour sauver la peau du Sénégalais, ses proches ont voulu l’exfiltrer de la zone. Les autochtones se sont opposés et ont voulu venger leur compatriote.

