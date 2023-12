Ses Succulentes anecdotes dont lui seul a le talent de les dire, convainquent tout dubitatif sur la rectitude de la vie de Seex Omar, Seydi Haaji Maalig, Maam Ahmet Siise Pir et Maam Abdu Hamid Kan entre autres, dans la Sunna mohamedienne. Pour finir, il a réaffirmé à haute et intelligible voix son infaillible soutien à la cause de Sang bi Jóob : « Ku ma tuddoo te foo?koo Sang bi bokkoo ci man. » Ce fut également pour lui l’occasion de réarmer moralement les disciples qu’il invite à redoubler d’effort pour l’achèvement des chantiers du guide en cours et l’entame de nouveaux.

L’écho replonge plus d’un au royaume d’enfance pour procurer cette sensation de quiétude qui envahit le disciple rassuré de la proximité du Divin. C’est en effet le propre des guides d’une dimension supérieure d’inonder leur entourage d’un bonheur chaste. Le moment de leur installation est une belle leçon de générosité car les deux figures n’ont eu de cesse de se rendre l’un l’autre, la préséance. Quoi de plus logique dès lors de chanter les louanges de leur dénominateur commun, générique connu des lieux sous l’appellation Seexu Tijaan sous le regard vigilant de Seydi Mohamed Jóob At-Tijjaani et berçant les spectateurs qui tanguent entre sérénité et gaieté de cœur.

