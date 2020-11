Serigne Cheikh Tidiane Sy affirme : » La haine, c’est la faiblesse du temps. La jalousie, c’est plus qu’une faiblesse, c’est un manque de foi « . Il arrive que la jalousie soit le soubassement d’un conflit aussi grave que celui qui opposa Lucifer à Adam. » , rajoute Serigne Moustapha Sy. » Dieu a fait de moi un rampant. Il me faut faire de sorte que les agissements de la race humaine soient « rampants », confirme Lucifer, cette redoutable créature de la haute galaxie qui n’a d’yeux que pour la propagation du mal.

La crise d’interprétation est ce qui fait parfois trébucher des grandeurs de l’univers. C’est ce qui a emmené Azzazile, l’une des créatures les plus illustres que le divin n’ait « taillé », à passer du statut d’être le plus pur qui soit à l’incarnation du mal. D »ailleurs, une tradition juive laisse croire que le mot français satan provient de l’expression « s’attend », parce qu’il s’attend toujours à ce que l’on trébuche en marchant sur le chemin tracé par le divin. Et ceci du missionnaire le plus illustre au croyant le plus déterminé qui soit. L’adversité entre Lucifer et Adam, évoqué en premier degré par le guide des Moustarchidines, ne peut qu’être arbitrée par le ciel lui-même.

» Le diable dans sa forme originelle est moins abjecte que lorsqu’il se niche dans le cœur d’un homme », confie Hawthorne. Philosophie assez conforme à la pensée d’Al Maktoum, qui remet en cause « l’atrocité du geste de Lucifer ». » Sa puissance ne peut qu’être amplifiée par la jalousie qui gît dans le cœur d’un homme. » » L’âme, plaignante ou instigatrice au mal, n’agit que sous l’influence de Lucifer « , rajoute Serigne Moustapha Sy. Reste à cerner la chose avec la profondeur qui sied : « les sermons lucifériens » adoptés par l’homme lui-même ne sont-ils pas à l’origine de toutes les vicissitudes de notre temps ?

» La prosternation d’un peuple est une exigence pour le chef que je suis « , confie un prophète à son père. C’est le récit de Joseph, prince d’Egypte, gestionnaire le plus illustre de tous les temps, fils de Jacob, prophète et ténor, victime d’une forme de jalousie que le Coran nous conte avec une profondeur inouïe. Jalousie que Serigne Moustapha Sy hisse ici au rang de 3e degré, et qui peint l’atmosphère des conflits familiaux. Conflits que les impénitents jugent avec un manque d’acuité d’esprit plutôt inquiétant. La famille Sy en est un exemple frappant. » Il ne m’appartient pas de choisir mon successeur », disait le grand Mawdo. » « D’autres que lui m’ont choisit », confirme Cheikhal Khalifa. » C’est une question de consensus où les esprits rachitiques n’ont pas de place « , précise Al Maktoum. Et il y’a que ceux qui ne sont là que pour éterniser les disputes veulent encore que des âmes bien trempées se détournent de leurs chemins. A chacun son Khalife… » Les Moustarchidines ont fait leur choix, préférant évoluer sous le truchement d’un responsable moral , et le plus constant qui soit dans toute l’histoire sainte.

» Les malhonnêtes ou encore ceux là qui ont pour seul tremplin la jalousie ont toujours eu tendance à faire trébucher les âmes honnêtes « , enseigne l’homme à la djelaba. » Face à eux, quoi de mieux que de se défendre avec la rigueur qui sied ? « , rétorque le chef spirituel des Moustarchidines. Il suffit de se fier, face à cette anomalie élevée au 4e degré, à la philosophie de l’auteur de Nahnou Awladou Tijany dans ce domaine. Comme quoi le coran fait de la violence un grand principe. L’ essentiel, c’est de ne point confondre violence et agressivité.

Hadj Said Nourou Tall confie à Serigne Mounirou Sarr : » Le mérite de Seydi Ababakar Sy, c’est de ne jamais chercher à plaire, évitant ainsi de jouer avec la foi de ses disciples. » Ce qu’Al Maktoum révélait en wolof avec ce timbre de voix qui retentit encore dans le cœur de ses inconditionnels et cet accent toucouleur propre à Said Nourou : » Meussoule foyei Bakkanou nitt yii ! Motakh naguou woule kou foyei bakkanam « . N’est ce pas là un élément essentiel du leadership ? C’est tout le contraire qui justifie le fait que les « fortes gueules », les malintentionnés et autres manipulateurs freinent souvent tout projet de société.. Situation qui justifie tant bien que mal le cinquième degré. Il n’y a que les grands esprits, les leaders d’opinion et autres visionnaires qui puissent faire revenir l’équilibre social.

» En français, le vocable tarbiya coïncide avec la formation. Jubiler avant la fin d’une formation serait ignorer la nature même des choses « , précise le fils d’Al Maktoum. » On ne se moque point d’un adversaire blessé quand on est loin de remporter une bataille », prônent les leaders d’opinion. A chaque chose son temps…les adeptes de la Tarbiya savent voir l’œuvre du divin à travers toute chose (euhlou taqwa). D’ailleurs, Serigne Cheikh Tidiane Sy lui-même, dans son derniers discours à Tivaouane, qualifiait l’expression « Taqwa » de moyen d’être en parfaite communion avec le divin et non d’une quelconque peur infondée. Et il y’a ceux qui n’ont su être élevés à ce grade (euhloule maghfira), et qui font l’objet de gardes fous.

» Soyez indulgents avec les autres grandeurs de l’univers. Elles ne sont pas assez préparées pour se mesurer à la vôtre « , chantonne le grand Ahmat Tijany Chérif (rta). Reste à savoir distinguer la nature de l’adversité en question ici, plutôt différent du contexte d’adversité temporaire, évoqué dans son discours par Serigne Moustapha Sy. C’est ce qui fait que les arguments tonnent lors du face à face de deux avocats juridiquement bien servis, que la tension monte lors d’un match de football, que deux lutteurs rivalisent de techniques et d’acuité d’esprit , qu’une femme se lamente d’une démarche plutôt injuste de son mari en privilégiant sa co-epouse, c’est enfin , en matière politique, ce qui justifie les absurdités des chefs, plutôt hostiles face aux prises de position d’aucuns.

» Les marchands de foi me rebuteront à jamais « , confie le prophète de l’islam (psl). Entendons par là ceux qui n’ont d’yeux que pour le fait de tenir des discours plutôt tournés vers la rivalité (« parparloo » en wolof). C’est enfin le huitième degré ici, avec pour exemple frappant, 14 siècles plus tard, les joutes oratoires. Là encore, la philosophe d’Al Maktoum, s’inspirant du coran, préfère exclure les esprits butés-parce qu’en manque d’arguments-, et les « fortes gueules », immunisés contre la discipline et la maîtrise du verbe en matière de débat.

Maam Cheikh

[email protected]