Parmi les motifs des interpellations, on compte notamment des vérifications d’identité (231 cas), des enquêtes nécessaires (46 cas), des cas d’ivresse publique et manifeste (12 cas), des tentatives de vol (5 cas), des vols simples (31 cas), des vols en réunion avec usage de moyen de transport (2 cas), des flagrants délits de vol (13 cas), des conduites sans permis de conduire (2 cas), des détentions et usages de chanvre indien (11 cas), des détentions et trafics de chanvre indien (17 cas), des cas de charlatanisme, outrage à agent et rébellion (4 cas), des usages de produits cellulosiques (6 cas), des outrages à agent dans l’exercice de ses fonctions (2 cas), des rébellions, violences et voies de fait sur un agent dans l’exercice de ses fonctions (2 cas), des détentions d’armes blanches (1 cas) et des détentions d’armes à feu sans autorisation (1 cas).

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy