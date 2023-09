Lors de cette conférence, le commissaire a également informé que deux postes de police avancés seront mis en place et que des caméras de surveillance ainsi que des drones survoleront tout Kaolack. Les autres forces de défense et de sécurité, telles que la Douane, les eaux et forêts, les sapeurs-pompiers, ainsi que les agents de sécurité de proximité (ASP), seront également mobilisées pour gérer tous les aspects sécuritaires en amont et à l’intérieur de la comm

XALIMANEWS -Dans le but d’assurer la sécurité des personnes et de leurs biens lors du Gamou à Kaolack, de nombreuses mesures ont été prises. Demain, mercredi 27 septembre, 800 membres du Groupement mobile d’intervention (GMI) de la Police nationale seront mobilisés à Médina Baye. De plus, plus de 200 membres du service régional de sécurité publique de Kaolack seront déployés sur le terrain. Le commissaire central de Kaolack, Aliou Bâ, a annoncé ces informations lors d’une conférence de presse sur la situation sécuritaire relative aux préparatifs du Maouloud.

