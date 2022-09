Le préfet de Tivaouane, Mamadou Guèye, a invité, jeudi, l’ensemble des chefs services impliqués dans la préparation du Gamou à ’’presser le pas’’ en vue d’un respect total des engagements, insistant notamment sur la voirie et l’assainissement. S’exprimant lors d’une réunion de coordination et d’évaluation du dernier CRD, le préfet s’est ’’réjoui’’ d’un niveau d’exécution ’’très satisfaisant’’, en ce qui concerne la sécurité, l’électricité et l’eau. ’’D’habitude, après le CRD, c’est la réunion nationale qui était suivie. Mais cette année, nous avons recensé toutes les préoccupations du comité d’organisation avant de finaliser avec la réunion nationale prévue cet après-midi’’, a-t-il précisé. Mamadou Guèye a déploré ’’les retards’’ notés dans le domaine de la voirie et l’assainissement, concernant notamment le traitement des eaux usées et pluviales. ’’Vous ne rassurez personne, car votre rythme de travail est trop lent. Si vous ne faites pas d’efforts, nous aurons de réels problèmes. Il y a un important travail de raccordement à faire dans les maisons au niveau du réseau d’assainissement’’, a-t-il déclaré, en s’adressant aux représentants de l’ONAS.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy