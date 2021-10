Du vendredi 15 au samedi 16 octobre, un Symposium sera organisé en prélude du Gamou de Medina Baye. Il sera question d’aborder un thème Central: » La fayda Tidjaniya Ibrahimiya, ses inspirations et aspirations ». Selon le communiqué, » des panels de haut niveau et des échanges entre experts, intellectuels des plus grandes universités du monde » seront organisés au cours de ces rencontres. Les objectifs visés sont: Vulgariser la pensée de Cheikh Ibrahima Niass; faire transparaître la richesse de son école du point de vue humain( diversité raciale, éthnique ect..); donner un viatique à la jeunesse, la génération montante, comme l’appelait le Cheikh, pour le développement nimbé de valeurs islamiques et de bon sens, entre autres.

