XALIMANEWS: Préoccupée par la situation de leur camarade, le Dr Babacar Niang placé en garde à vue le mercredi 22 mars 2023, l’intersyndicale des professionnels de santé est montée au front pour demander sa libération. Face à la presse ce samedi, les toubibs du Sénégal déclarent qu’ils ne toléreront pas que leur camarade continue à être abusivement privé de liberté.Le collectif des professionnels de santé composé du Syndicat des médecins privés du Sénégal, de l’Association des cliniques privées du Sénégal, du Syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes du Sénégal, du Syndicat des chirurgiens dentistes du privé du Sénégal, de la Société sénégalaise d’anesthésie-réanimation et de médecine d’urgence, du Syndicat autonome des chirurgiens-dentistes du Sénégal, a fait face à la presse ce samedi pour exiger la libération de leur camarade. « Aujourd’hui, notre confrère le Dr Babacar Niang, dont l’état de santé est préoccupant doit recevoir des soins appropriés qui ne peuvent être dispensés dans un commissariat », a déclaré le Dr Abdou Kane Diop, président du Syndicat des médecins privés du Sénégal, qui considère que sa place est auprès de ses patients : «Sa place n’est pas en prison ni en garde à vue. La place de tout médecin est auprès de ses malades dans le seul but de soulager leur souffrance en le soignant. »Sous ce rapport prévient le président du syndicat des médecins privés du Sénégal : « L’intersyndicale ne saurait tolérer que notre camarade et confrère continue à être abusivement privé de liberté. »Par ailleurs, « L’intersyndicale appelle tout un chacun à la mesure et au discernement dans l’appréciation du rôle du médecin au Sénégal, dont le statut doit être légalement fixé pour lui permettre d’exercer sa mission en toute quiétude et sans intimidation », indique-t-il.

