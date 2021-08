Juste rappeler à M. Ibrahima Sène que je n’ai rien contre le communisme. Mais comme le président Léopold Sédar Senghor, je milite pour une « relecture africaine de Marx et Engels». En écrivant « africain », je veux suggérer « musulman ». Interrogeant l’arrière-plan historique, l’on peut déduire que si les communistes ont échoué à s’imposer au Sénégal, contrairement à de nombreux pays du continent, c’est parce que ce terreau d’Islam n’est pas fertile pour développer un discours athée. Le Sénégal, dès les années 40-50, a fourni aux groupes communistes de nombreux cadres et étudiants africains, dans le cadre d’organisations comme le GAREP ou encore la FEANF, mais ils n’ont pas pu prospérer à cause du facteur précité. La résistance pour endiguer la colonisation a été chez nous, pendant longtemps, incarnée, aux côtés des guerriers ceddos, par des religieux comme Thierno Sileymani Baal et El hadj Ouamr Foutiyou Tall. D’autres marabouts viendront continuer leur combat contre les suppôts de Satan. Les Francs-Maçons ont, dès 1881, tenté de faire du Sénégal leur portée d’entrée en Afrique. Ils l’ont réussi, mais n’ont pas pu projeter leur puissance sous nos cieux, comme ils l’ont fait au Gabon, au Congo et ailleurs. Islam et Christianisme sont contre la dépravation des mœurs. Il y a chez nous une écrasante majorité de musulmans et des Chrétiens. Les athées, on ne les voit même, mais ils sont les forces invisibles. Il n’y a pas alors de place pour les homosexuels et autres Francs-maçons ! Pour le reste, je n’ignore pas que le combat pour la préservation des valeurs peut-être un prétexte chez des adeptes du prêt-à-porter idéologique pour dérouler leur agenda.

