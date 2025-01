Gaza-Accord Cessez le feu Hamas/Israël :le cabinet de sécurité de l’état hébreu approuve, la libération de certains otages semble imminente

XALIMANEWS-Selon RFI, le cabinet de sécurité israélien a donné son feu vert à un accord de trêve avec le Hamas, encore soumis à l’approbation finale du gouvernement. La première phase de l’accord, incluant la libération de plusieurs otages, pourrait débuter dès dimanche.



« Après avoir examiné tous les aspects politiques, sécuritaires et humanitaires de l’accord proposé et considérant que celui-ci soutient la réalisation des objectifs de guerre », le cabinet de sécurité « a recommandé au gouvernement d’approuver ce projet », indique un communiqué du bureau du Premier ministre Benyamin Netanyahu. Le Conseil des ministres devrait se réunir « plus tard dans la journée.

Si le gouvernement valide l’accord, la libération de 33 otages commencera dimanche, en parallèle avec le début de la trêve. Le Forum des familles des otages a confirmé la publication d’une liste officielle, mais des incertitudes subsistent quant à l’état de santé ou la survie de ces personnes.