Gendarmerie nationale : Général Martin Faye remplace Moussa Fall

XALIMANEWS- Le Conseil des ministres de ce mercredi a consacré la nomination du Général de Division Martin FAYE, précédemment Haut-Commandant en Second de la Gendarmerie nationale et Sous-Directeur de la Justice Militaire au Haut-Commandant de la Gendarmerie nationale et Directeur de la Justice Militaire, en remplacement du Général de Corps d’Armée Moussa FALL, appelé à d’autres fonctions.