« Notre ambition est de bâtir une Gendarmerie professionnelle et ancrée dans nos valeurs et au cœur des institutions de la République avec un personnel fier et motivé dont les capacités techniques opérationnelles et morales sont à la hauteur des défis qui les attendent », a-t-il-déclaré.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy