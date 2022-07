« Est-ce par manque de courage ? Est-ce que je pouvais les sauver ? Ce sont des questions, même des remords qui me hantent depuis plus de 28 ans », a poursuivi l’accusé, qui vit en France depuis 1997 et comparaît libre à l’audience. Laurent Bucyibaruta est jugé depuis le 9 mai pour génocide, complicité de génocide et complicité de crimes contre l’humanité, des accusations qu’il a toujours contestées.

