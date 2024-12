Gestion des fonds des JOJ Dakar 2026 : Barthelemy Dias dénonce un « scandale »

XALIMANEWS-Barthélémy Dias, ancien maire de la ville de Dakar, a exprimé son mécontentement quant à l’exclusion de la ville de Dakar par le Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOS) dans la gestion des 80 milliards destinés à l’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026. Selon Barthélémy Dias, ce financement a été obtenu grâce à la signature de la mairie, et sa non-implication représente un manque de respect envers la ville.

Barthélémy Dias a critiqué l’incapacité du CNOS à proposer des projets d’infrastructures pour Dakar. « Aujourd’hui, ces gens ne sont pas en mesure de vous dire ce qu’ils sont disponibles à faire pour la ville de Dakar, en termes d’infrastructures. Tous les projets qu’on leur a donnés, ils l’ont rejeté. Ils travaillent tous seuls. Ils ne respectent personne », a-t-il déploré lors de la « Retraite du Conseil Municipal de Dakar », tenue du 19 au 22 décembre 2024.

Il a dénoncé la gestion exclusive des fonds par le CNOS, rappelant que « quand une ville candidate pour accueillir les jeux Olympiques, la première raison qui motive une ville, pour candidater c’est d’abord l’héritage de ces jeux. »

Il a également annoncé son intention de communiquer lundi sur ce qu’il considère comme un « scandale » au sein du Comité d’organisation des JOJ.

Barthélemy Dias a dénoncé l’appropriation des 80 milliards par une minorité, soulignant que ces fonds, obtenus au nom de Dakar, n’ont pas servi à aménager des terrains synthétiques ou à créer des parcours sportifs pour les quartiers de la ville. Il a déclaré : « Une petite brochette de personnes ne peuvent pas garder par devers eux quasiment 80 milliards, au nom d’une ville qui a candidaté, et ne sont même pas en mesure de dire, voici des terrains synthétiques qu’on peut aménager dans vos quartiers, voici des bandes de terres qu’on aménager et transformer en parcours sportif. »

Barthélémy Dias a exhorté le Conseil municipal à exiger un héritage tangible pour Dakar, rappelant que la ville avait candidaté pour transformer son cadre de vie. « Nous avons la responsabilité, pour ne pas dire le devoir d’obtenir et d’exiger un héritage pour la ville de Dakar. On a candidaté, le maire a signé en prison, parce qu’on lui a vendu un projet, on lui a vendu un héritage pour Dakar », a-t-il affirmé. Il a également insisté sur la nécessité de continuer le combat pour la reconnaissance et le respect de Dakar dans ce projet.

Pour conclure, Barthélémy Dias a averti des conséquences d’une mauvaise gestion des Jeux Olympiques de la Jeunesse. « Ces gens-là, si vous les suivez ou les laissez faire, depuis que le monde existe, le Sénégal sera le premier pays à organiser des Jeux Olympiques et à rafler zéro médaille. Il n’y a aucune fédération impliquée, il n’y a aucune Link impliquée », a-t-il déclaré, critiquant l’absence d’une implication inclusive dans l’organisation de cet événement international.