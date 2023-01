Share on Twitter

Share on Facebook

XALIMANEWS-L’ancienne présidente du Conseil économique, social et environnemental (CESE), Aminata Touré est épinglée par l’Inspection générale d’Etat (IGE) sur plus de 2 milliards « orientés vers des destinations inconnues avec plus de 157 millions pour son image ».

L’ancienne Première Ministre Aminata Touré est directement visée par la mission de l’IGE qui s’est spécifiquement s’intéressée à la gestion 2020, informe le quotidien L’As dans sa parution de ce mercredi.

L’enquête de l’IGE, selon toujours le quotidien, a fait également ressortir « une élaboration et une exécution du budget en marge des lois et règlements en vigueur », ayant entrainé des fonds budgétisés et dépensés vers des destinations inconnues.

ADVERTISEMENT

Sans oublier, selon l’IGE, une violation systématique des règles applicables en matière de de passation et d’exécution des marchés publics, et la signature et le paiement de contrat de communication sans intérêt ni contrepartie valable pour le CESE.

En fait, ce sont plus de 157 millions FCFA qui ont été utilisés pour son image, renseigne le journal.

S’agissant des dépenses vers des destinations inconnues, l’IGE a repéré dans les comptes du CESE, des comptes libellés : « fonds d’intervention sociales » débités de plus d’un milliard FCFA 20 millions FCFA, ou « œuvres sociales » délaissées de plus de 642 millions FCFA, ou « Aides et Secours » qui avaient couté plus de 474 millions FCFA.

A côté de ces anomalies, les Vérificateurs ont noté plusieurs retraits en liquide opérés par deux assistants de l’agent comptable du CESE. Lesdits retraits, qui vont de fin janvier 2020 à la fin de la même année, dépassent le milliard 400 millions FCFA.

Les personnes interrogées ont confié à l’IGE que tout l’argent a été remis à Aminata Touré, sans « aucune décharge ». Mieux, toutes les dépenses étaient exécutées à la demande de la présidente du CESE.