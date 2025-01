XALIMANEWS- Bilan et perspectives. C’est ce qui a marqué la rencontre entre le Directeur général du Soleil, Lamine Niang, et le personnel de l’entreprise. Cet exercice de transparence visait à dresser un bilan des réalisations passées tout en se projetant sur les défis à venir.

Nommé en mai 2024, Lamine Niang a tenu à rencontrer ses collaborateurs ce mercredi pour partager les avancées enregistrées depuis sa prise de fonction. Il a notamment révélé des résultats financiers en nette progression avec le chiffre d’affaires de la SSPP Le Soleil, qui est passé de 699 millions de francs CFA en 2023 à 1,152 milliard en 2024, soit une augmentation de 65 %.

Concernant les recettes publicitaires, le Soleil a également réalisé des progrès significatifs. « Alors que nous peinions à atteindre les 100 millions par mois, nous générons désormais une moyenne de 107 millions de francs CFA par mois depuis juillet 2024 », a-t-il déclaré avec satisfaction.

Des innovations numériques et éditoriales

Lamine Niang a également mis en avant les innovations mises en place dans le domaine digital. Il a évoqué la refonte de la cellule numérique, marquée par le relancement du site internet en décembre 2024. Ce site intègre désormais une rubrique phare dédiée au fact-checking.

Par ailleurs, les équipes éditoriales du Soleil ont couvert des événements d’envergure. La remarquable campagne électorale des Législatives anticipées du 17 novembre dernier en est un exemple marquant, avec comme point d’orgue la journée électorale diffusée en direct, le jour du scrutin. A cela s’est ajoutée une édition spéciale le 31 décembre, dédiée à l’analyse du discours du Nouvel An du Président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Ces initiatives ont été réalisées en collaboration avec le CESTI et la DRTS. « Le digital a aussi permis de renforcer la présence du Soleil sur les réseaux sociaux », a-t-il souligné.

Un cadre de travail amélioré

Sur le plan des conditions de travail, le Directeur général a souligné la restauration des infrastructures internes, notamment les toilettes et le câblage électrique et téléphonique. Il a insisté sur l’importance d’un climat social apaisé : « Un environnement de travail adéquat repose sur le respect mutuel », a-t-il affirmé. De plus, des mesures sociales importantes seront mises en œuvre dans les mois à venir. Après validation du dernier Conseil d’administration, les indemnités de logement seront augmentées à partir de juillet 2025 pour être indexées sur le coût de la vie.

Des projets ambitieux pour 2025

L’année 2025 sera marquée par le lancement de nouvelles publications, notamment un magazine en arabe et un autre dédié à la grande Casamance. Une dizaine d’autres magazines sont également prévus. Enfin, Lamine Niang a annoncé une augmentation significative du budget de formation des agents, qui passera de 15 à 50 millions de francs CFA. Grâce à ces réalisations et perspectives, le Directeur général ambitionne de positionner Le Soleil comme un acteur incontournable du paysage médiatique national et régional.

