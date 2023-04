A en croire M. Seck, ça fait maintenant, plus d’une semaine que la chaloupe se perturbe. Et actuellement, plus de 200 passagers sont bloqués sur l’île. « Aujourd’hui, c’était très perturbé. En ce moment, à la plage de Gorée, il y a plus de 200 élèves qui sont restés jusqu’à cette heure », a-t-il déploré. Avant prévenir pour éviter un drame. « Nous ne souhaitons pas un deuxième bateau le Diola« , lance-t-il.

