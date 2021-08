XALIMANEWS- C’est la tristesse et la consternation depuis ce matin au village de Samine Escale, dans le département de Goudomp. En effet, C. Sadio, un guérisseur, a été retrouvé pendu. Selon le correspondant sur place de Libération online, depuis un an le marabout guérisseur menaçait, pour on ne sait encore quelle raison, de se donner la mort. Une enquête a été ouverte.

