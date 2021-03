L’arrestation, la mise sous mandat de dépôt et enfin son élargissement en libération provisoire depuis le 3 février dernier de monsieur Boubacar Sèye président de HSF a suscité beaucoup de curiosité, les appels, des mails ont été reçus de partout pour une adhésion massive. Et c’est pourquoi nous avons estimé nécessaire de résumer en quelques mots les objectifs statutaires et fondamentaux de HSF. Née à Madrid en 2006, HSF est une organisation de défense, d’orientation et d’intégration de migrants sans distinction de race, de nationalité, ou de croyances religieuses et philosophiques. Elle s’active depuis plus d’une décennie sur une nouvelle stratégie dans la gestion du triptype Immigration, Paix et Sécurité (IPS). Cette nouvelle démarche prend en compte les évolutions récentes de l’environnement, le contexte géopolitique actuel et les dangers multiformes qui menacent les états, les nations et les peuples. Horizon sans frontières, lien de concorde entre les peuples en vue d’un développement durable se fixe pour objectifs de :

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy