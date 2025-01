Gouvernance et responsabilité : l’appel à la sobriété d’un Sénégalais face aux défis économiques et à l’utilisation de voitures énergivores

XALIMANEWS-Dans un contexte économique marqué par des inégalités criantes et une précarité grandissante, le train de vie des cadres supérieurs sénégalais suscite de vives critiques. Entre dépenses excessives et pratiques énergivores, Cheikh Diaw un ressortissant Sénégal, appelle à une réforme urgente pour une gestion plus sobre et exemplaire des ressources publiques, dans l’intérêt de tous les citoyens. Un texte qu a suscité la réaction de beaucoup de ses compatriotes.

« Pourquoi nos cadres supérieurs privilégient-ils des voitures énergivores, comme les V8 consommant jusqu’à 10 litres aux 100 km, alors qu’il existe des véhicules trois fois moins gourmands, tout aussi confortables et adaptés à leurs besoins ? » Fustige Cheikh Diaw. « Sans doute parce que ni l’essence ni les véhicules ne proviennent de leurs propres finances », argumente-t-il : Car pour lui, ce sont les fonds des contribuables, ces citoyens qui, pour la plupart, peinent à se loger, à se vêtir, ou même à se nourrir. Quant à la santé, elle demeure un luxe inaccessible pour beaucoup.

Cette situation illustre la pauvreté collective du Sénégal et à œuvrer pour améliorer les conditions de vie. Il appelle à plus de modestie, particulièrement pour ceux qui profitent de fonds publics, en soulignant que l’opulence doit être financée par des moyens personnels et non par l’argent des citoyens.

Les critiques des Sénégalais, qui ont commenté ce texte, adressées au train de vie excessif des cadres de l’État, mettent en lumière plusieurs problématiques majeures, particulièrement concernant l’utilisation de véhicules énergivores et polluants. Plusieurs points clés ressortent :

Impact environnemental : Les pratiques actuelles sont en contradiction avec les engagements globaux pour une consommation énergétique responsable (ODD, Accords de Paris). Il est urgent de réduire l’empreinte carbone via des stratégies telles que l’adoption massive de véhicules électriques dans l’administration.

Rationalisation du parc automobile : Beaucoup soulignent la nécessité de revoir les choix de véhicules publics, en privilégiant des modèles plus économiques et adaptés aux conditions locales, tout en limitant les dépenses inutiles.

Inadéquation aux réalités locales : Les routes chaotiques et le mauvais état des infrastructures compliquent l’utilisation de certains véhicules économes. Cependant, cela ne justifie pas l’achat systématique de modèles luxueux et coûteux.

Exemple des pays développés : Les pays occidentaux montrent qu’il est possible de limiter les dépenses liées aux véhicules officiels, contrairement à l’Afrique où ces pratiques perdurent.

Image et responsabilité publique : Encourager des choix plus sobres chez les fonctionnaires pourrait non seulement réduire les dépenses publiques, mais aussi servir d’exemple écologique et éthique aux citoyens.

Exubérance et gaspillage : Les cortèges interminables et les mobilisations excessives pour les déplacements officiels sont jugés inutiles et représentent une gestion inefficace des ressources publiques.

En somme, ces critiques appellent à une réforme urgente des pratiques de gestion des ressources publiques pour plus de sobriété, de rationalité et d’exemplarité.

il est impératif de comprendre que la gestion des ressources publiques, notamment dans un pays en développement comme le Sénégal, doit être guidée par des principes de sobriété, d’équité et de responsabilité. Les privilèges excessifs des cadres supérieurs, financés par l’argent des contribuables, ne peuvent plus être tolérés dans un contexte marqué par des inégalités criantes et une pauvreté grandissante.