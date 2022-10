Le Président de la République, Son Excellence Macky SALL a présidé le Conseil des Ministres, ce mercredi 5 octobre 2022, au Palais de la République.

A l’entame de sa communication, le Chef de l’Etat a adressé ses chaleureuses félicitations à la Oumah Islamique, à la communauté mulsulmane du Sénégal en particulier, à l’occasion des célébrations du Maouloud, marquant la date anniversaire de la naissance du Prophète Mohammed (PSL).

A cet effet, le President de la République a formulé des priéres, avec l’ensemble

de la Nation, pour un Sénégal de paix et de prospérité et a par ailleurs informé le Conseil de sa visite de courtoisie au Khalife général des Tidianes, Serigne Ababacar SY Mansour et à la famille de Seydi El hadji Malick SY prévue le jeudi 06 octobre 2022 à Tivaouane, en prélude à la célébration de la 121 ème édition du Gamou (Mawlid).

Le Chef de l’Etat a réitéré ses directives au Gouvernement dans le cadre des diligences à accomplir pour l’assistance habituelle aux différentes familles religieuses du Sénégal durant du Maouloud.

Abordant la rentrée scolaire, le Président de la République a adressé ses encouragements et ses meilleurs vœux à toute la communauté éducative du Sénégal.

Le Chef de l’Etat a rappelé les efforts exceptionnels consentis ces dernières années, par l’Etat, pour la construction et l’équipement d’écoles, de collèges, de lycées et de salles de classes, mais également pour le recrutement

d’enseignants et la revalorisation notable de leurs rémunérations, améliorant ainsi leurs conditions de travail.

A cet égard, le Président de la République a demandé au Premier Ministre et aux ministres concernés, de veiller au respect du quantum horaire et à la qualité du système éducatif en vue de consolider l’école de la réussite et de l’excellence.

A ce titre, Le Chef de l’Etat a rappelé l’impératif de préserver un dialogue social permanent avec la communauté éducative pour asseoir un climat scolaire apaisé garantissant durant toute l’année 2022-2023, la continuité desenseignements et apprentissages.

A la faveur de l’émergence du « Numérique à l’Ecole », le Président de la République a invité le Premier Ministre et les ministres impliqués à accentuer l’informatisation des établissements scolaires et à engager avec les collectivités territoriales, un vaste programme de reconstruction et de réhabilitation des

écoles qui devra intégrer l’amélioration de leur cadre de vie avec pour objectif la réadaptation de l’architecture de nos écoles, collèges et lycées.

Au demeurant, le Chef de l’Etat a invité les Ministres en charge de l’éducation et de la formation professionnelle, à veiller sans cesse à : (i) l’orientation scolaire et professionnelle des élèves (travailler à atteindre 30 % des élèves dans la formation professionnelle) ; (ii) l’évaluation des programmes scolaires qui doivent mettre l’accent sur l’instruction civique, l’esprit scientifique, le développement technologique et numérique, le sport ; mais également sur le renforcement des connaissances en matière d’histoire, de géographie et de culture.

Le Président de la République a engagé le Gouvernement, au regard des enjeux à changer de paradigme pour « inventer l’Ecole du Futur », nos élèves, à être des citoyens exemplaires.

Abordant la vision de la nouvelle protection civile, le Chef de l’Etat a exprimé sa volonté de donner un nouvel élan à la politique de protection civile, dont la mise en œuvre doit s’adosser à une stratégie résiliente et consensuelle, à un cadre juridique et institutionnel rénové et renforcé, à des ressources humaines bien formées, motivées et prêtes à servir et à agir avec anticipation et efficacité, sur l’ensemble du territoire national.

A ce titre, Le Président de la République a demandé au Ministre de l’Intérieur et au Ministre chargé de la Sécurité de Proximité et de la Protection civile, de finaliser, dans les meilleurs délais, la Stratégie nationale de Protection civile, intégrant la transformation de la Direction de la Protection civile, afin d’assurer la prise en charge adéquate des risques et catastrophes signalés.

A cet effet, le Chef de l’Etat a rappelé l’urgence d’actualiser, à travers un diagnostic exhaustif des risques impliquant toutes les parties prenantes, le recensement systématique, dans chaque région, département, commune et

village, des habitations, sites et infrastructures à risques.

Le Président de la République a invité le Gouvernement à élaborer une cartographie nationale des risques de catastrophes et à disposer des plans de protection subséquents à mettre en œuvre.

Le Chef de l’Etat a demandé au Premier Ministre de préparer la tenue d’un Conseil interministériel de validation technique de la Stratégie nationale de Protection civile avant fin novembre 2022.

Abordant le climat social et le suivi des affaires interieures :

• le Président de la République a demandé au Ministre de la Santé et de l’Action sociale de mobiliser toutes les ressources et le plaidoyer nécessaires, en vue d’accentuer la lutte contre le Cancer, notamment les cancers qui frappent les femmes, en accompagnant au mieux la prise en charge des malades, ainsi que les initiatives et actions des associations engagées pour freiner la progression de cette maladie au Sénégal. Dans

cette dynamique, le Chef de l’Etat a rappelé au Ministre de la Santé et de l’Action sociale, la nécessité de prendre toutes les dispositions pour assurer un suivi adéquat de la réalisation, dans les délais, du Centre national d’Oncologie.

• Dans le cadre de l’amélioration de la mobilité urbaine et de l’accélération des travaux du BRT, le Chef de l’Etat a rappelé au Ministre de l’Intérieur et au Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, l’urgence de finaliser le nouveau plan de circulation dans la région capitale. En outre, le Chef de l’Etat a demandé au Ministre en charge des Infrastructures de faire l’état des lieux de la voirie urbaine dans l’agglomération de Dakar, au regard des dégradations notables, actuellement observées sur de nombreux axes et quartiers.

Le Président de la République a aussi engagé le Ministre en charge des Transports terrestres à accélérer la finalisation des travaux relatifs à la mise en service prochaine du projet BRT (Bus Rapid Transit).

• S’agissant de la préservation du Lac Rose, le Chef de l’Etat a invité le Ministre de l’Environnement, du Développement Durable et de la Transition écologique à présenter un rapport circonstancié sur la situation actuelle du Lac Retba (dit Lac Rose), en vue de la préservation des écosystèmes et des activités économiques autour de ce site naturel classé.

Sur son agenda diplomatique, le Président de la République a informé le Conseil de l’audience qu’il a accordée, le lundi 03 octobre, au Ministre ukrainien des affaires étrangères.

Revenant sur le projet de loi de finances pour l’année 2023, le Chef de l’Etat s’est félicité de l’évolution favorable du budget de l’Etat dont la projection pour l’année à venir est arrêtée à plus de 6400 milliards de francs CFA. Cette amélioration budgétaire est portée par une croissance projetée à 10,1% à la faveur du début d’exploitation des hydrocarbures à travers les projets Grande

Tortue-Ahmeyin (GTA) et Sangomar.

Le Président de la République a rappelé au Gouvernement ses orientations pour «un budget de solutions», compte tenu du contexte particulier marqué par l’inflation, l’appréciation du dollar et le renchérissement du coût de la vie.

Le Chef de l’Etat a notamment relevé la consolidation de notre souveraineté budgétaire avec un taux de couverture des dépenses publiques sur ressources interne de l’ordre de 83%, permettant le renforcement de la solidarité nationale et des politiques d’inclusion sociale.

Dans cet esprit, le Président de la République a indiqué la nécessité d’assurer

la protection des consommateurs et des ménages et la poursuite des projets majeurs du Plan Sénégal émergent dans le cadre de la loi de finances 2023.

A la suite du Chef de l’Etat, le Premier Ministre a informé le Conseil de la tenue du conseil interministériel sur la rentrée scolaire.

Rendant compte de l’ouverture des concertations sur la lutte contre la vie chère, le Chef du Gouvernement a fait l’état de la mise en place des commissions chargées de réfléchir sur les solutions pour la sincérité des prix et la réduction du coût de la vie et le niveau d’avancement des travaux desdites commissions.

Enfin, le Premier Ministre a rendu compte de ses participations à la cérémonie

de remise d’attestations aux animateurs polyvalents et à la rencontre sur la mobilité et le climat.

AU TITRE DES COMMUNICATIONS DES MINISTRES

AU TITRE DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES

Le Conseil a examiné et adopté :

• le projet de loi de finances pour l’année 2023.

AU TITRE DES MESURES INDIVIDUELLES

Le Président de la République a pris les décisions suivantes :

• Monsieur Mamadou Bassirou NDIAYE, Magistrat, est nommé Secrétaire général du Ministère du Tourisme et des Loisirs.

• Monsieur Maguette NIANG, Ingénieur statisticien-démographe de classe exceptionnelle, précédemment Coordonnateur de la Direction générale du Budget, est nommé Directeur général du Budget au Ministère des Finances et du Budget, poste vacant.

• Monsieur Ousmane SYLLA, Ingénieur Industriel, est nommé Directeur général de la Société anonyme DAKAR DEM DIK, en remplacement de Monsieur Omar Bounkhatab SYLLA, appelé à d’autres fonctions.

• Monsieur Abdoulaye NDAO, Spécialiste des Organisations, est nommé Directeur général de l’Agence de Développement local, en remplacement de Monsieur Malal CAMARA, appelé à d’autres fonctions.

• Monsieur Djimo SOUARE, Spécialiste en Développement territorial et en Management des organisations de l’économie sociale et solidaire, est nommé Coordonnateur du Programme national des Domaines agricoles communautaires (PRODAC), poste vacant.

• Monsieur Abdou DIOUF, Inspecteur principal du Trésor, précédemment Coordonnateur de la Cellule d’Etudes et Planification du Ministère des Finances et du Budget, est nommé Coordonnateur de la Direction générale du Budget, en remplacement de Monsieur Maguette NIANG.

• Le Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Exterieur a fait une communication sur la situation internationale ;

• Le Ministre des Finances et du Budget a fait une communication sur le projet de loi de finances pour l’année 2023 ;

• Docteur Ndèye Yacine Gueye, Economiste de l’Education, précédemment Directeur de l’Administration générale et de l’Equipement au Ministère de l’enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, est nommée Directeur de l’Administration générale et de l’Equipement au Ministère de l’Education nationale, en remplacement de Monsieur Pape Sambaré Ndiaye appelé à d’autres fonctions.

• Monsieur Mandiaye DIOP, Economiste-Planificateur, est nommé Directeur de l’Administration générale et de l’Equipement au Ministère du Tourisme et des Loisirs.

Fait à Dakar, le 05 octobre 2022.

Le Ministre du Commerce, de la Consommation et des Petites et Moyennes Entreprises, Porte-Parole du Gouvernement.

Abdou Karim FOFANA