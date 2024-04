Gouvernement : Un collaborateur de Diomaye donne des « indications sûres » sur sa composition

XALIMANEWS-Le nouveau gouvernement de Bassirou Diomaye Faye est attendu ce mardi. Dans les coulisses, l’on nous souffle que cette équipe, tant attendu par les sénégalais, devrait être composé d’hommes et de femmes de confiance du nouveau président, mais également de spécialistes dans leur domaine.

Ndème Dieng, membre de la cellule de communication de DiomayePrésident, renseigne que Bassirou Diomaye Faye va réduire le nombre de ministres par rapport au gouvernement de Macky Sall ».



« Ce que je sais, c’est qu’il va réduire la taille du gouvernement. Ça, c’est sûr et certain et c’est le premier élément. Le deuxième élément, c’est que Diomaye va nommer des personnes avec les compétences requises pour occuper les postes de responsabilités. Le troisième élément, c’est qu’il sera très rigoureux dans la gestion », a-t-il déclaré dans un entretien avec Africa Globe, repris par Seneweb.



Selon le spécialiste et collaborateur de Bassirou Diomaye Faye, le nouveau président travaille actuellement avec une équipe pour voir quels sont les ministères qu’il faut renouveler, ceux à supprimer et ceux qu’il faut renforcer.