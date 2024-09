Gouverner en présence des martyrs (Par Oumar Sall)

Diomaye et #Sonko, leaders de cette nouvelle république, ont ceci en commun : non seulement ils savent pourquoi ils sont là, mais ils savent surtout COMMENT nous en sommes arrivés là.

Des jeunes, très jeunes, ont été ass@ssinés, froidement, parce qu’ils désiraient le changement.

Cette mémoire là, permanemment en bandoulière, soutenue par leur personnalité, est ce qui nourrit leur dévouement.

Oui, il sera fait de la politique dans ce pays, dans le respect de toute la légalité instituée.

Ce qui ne s’y fera pas (plus), ce sont ces crimes économiques, vols goulus et vulgaires qui empêchent le développement et entretien notre dépendance.

Avec cette mémoire des martyrs, chaque Patriote, à son poste de responsabilité, doit agir pour que leur sacrifice ne soit pas vain.

Libre aux guign0ls et autres complices passifs (aujourd’hui pseudo-opposants) de se prévaloir de la démocratie pour oser exister.

Quand la justice croisera leur chemin, sa main ne tremblera point.

Oumar Sall, acteur social et culturel