Grâces présidentielles de Tabaski : Deux bénéficiaires retournent déjà en prison pour meurtre et vol

La validité du processus d'examen des demandes de grâces présidentielles est remise en question, surtout après que deux individus aient été rapidement réincarcérés peu de temps après avoir été libérés sous cette mesure.

Selon le quotidien Libération, le premier, Thiaw, avait tragiquement pris la vie d’un tailleur à Yeumbeul la veille de la fête de l’Aid El Kabir et avait été sauvé par la police d’une foule en colère. Le second, A.Ba, un Guinéen, avait également bénéficié de la clémence présidentielle mais a été arrêté quelques jours plus tard pour vol et usage de drogue.

Ces incidents ont soulevé des interrogations quant à la pertinence des critères utilisés cette année pour accorder les grâces, notamment en ce qui concerne la nature des peines des bénéficiaires, qui semblent plus courtes que celles habituellement considérées pour cette mesure.