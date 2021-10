Au peuple de Grand-Yoff j’aimerais donc dire ceci : je suis un digne et fier fils de cette commune et mes enfants y sont nés. Il y a dans « Wax lène ñu degg » une double promesse : celle de vous donner la parole et celle de vous écouter. A l’issue de ce travail, nous consoliderons un programme dans lequel vous retrouverez vos préoccupations prises en charge autour des problématiques de l’emploi, du cadre de vie, de la sécurité ou encore du social. Et nous irons à votre rencontre pour détailler les grands axes de ce projet, parce qu’assurément, un autre Grand-Yoff est possible .

Reconnaissance vis-à-vis du chef de l’Etat auprès duquel mon engagement quasi-sacerdotal est celui d’un moine-soldat ; travailler en silence, avec abnégation et loyauté en m’évertuant à être, là où je suis, le plus utile possible à la réussite du projet de gouvernance de notre parti. Monsieur le Président de la République, recevez mes plus sincères remerciements ; j’ai Grand-Yoff au cœur comme vous avez le Sénégal au cœur et, s’il plaît à Dieu, je ne vous décevrai pas.

