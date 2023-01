Les populations de Grand Yoff cohabitent depuis des années avec inondations, eaux usées stagnantes et odeurs nauséabondes. Pour la commune, l’ONAS traine le pied face à sa plainte pour résoudre la situation, malgré les milliards encaissés, et exige un audit. « A Grand Yoff, nous vivons une situation extrêmement difficile. Depuis plus de 4 mois. Les eaux se déversent en permanence, aux alentours, non seulement du monument de Grand Yoff, à la zone de captage, au niveau de Fass Missirah Santhiaba. Donc, Grand Yoff patauge dans les eaux usées. Depuis pratiquement des années, nous vivons dans cette situation. » Déplore El Hadj Oumar Gueye, chef de la division technique de la mairie. Le responsable minicipal de situer les responsabilités. « Ce que nous sommes entrain de vivre, c’est la responsabilité de l’ONAS. La commune de Grand Yoff, hier nuit, étant la pour nettoyer cet axe. On a nettoyé parce qu’il y’avait des tas de gravats. Ce qui se passe à Grand Uoff est inacceptable. On ne peut pas nous dire qu’on a depensé 3 à 5 milliards pour l’assainissement à Grand Yoff et jusqu’à présent on vivent dans des situations extrêmement difficiles. Don,c, nous tenons aujourd’hui à dénoncer, et il est encore temps que l’état du Sénégal prenne ses responsabilités, agisse pour dire à l’ONAS de venir régler ce problème. »

