XALIMANEWS: Les opérations de sécurisation se poursuivent. Hier, la Brigade des mœurs de la Sûreté urbaine (SU) a effectué une descente, ciblant particulièrement les bars clandestins, entre Parcelles Assainies et Grand-Yoff. Dix bars clandestins dits ’’clandos’’ ont été, ainsi, fermés, et leurs gérants interpellés. Il s’agit d’Aminata Diakité (Maka 2), René Mané (Arafat), Jean Blaise Mendy (Arafat), George Sow (Unité 22), et Joseph Mendy (Unité 21). Plusieurs saisies ont été également réalisées, lors de cette opération, au bar ’’Ndiabote’’ où les policiers ont mis la main sur une machine à sous. Quatre autres bars, sans enseigne, ont été fermés. Les tenanciers des bars en cause devaient être déférés hier lundi, devant le Parquet de Dakar, rapporte Libération

