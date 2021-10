En clair, depuis sa libération, et dans la plus grande discrétion, Khalifa, qui n’a pas renoncé à ses ambitions présidentielles, a pris langue avec de nombreux leaders de l’opposition, dans l’espoir de bâtir une grande coalition en direction de 2024. Taxawu Sénégal devait aller aux locales avec ces potentiels souteneurs. C’est en tout cas ce qui était retenu, jusqu’au jour où Khalifa leur révéla avoir déjà monté un nouveau cadre avec le Parti démocratique sénégalais, le PUR et PASTEF. Au moment où ces lignes sont écrites, certains chefs de parti sont dans une colère noire et prennent la démarche de l’ancien édile de la capitale pour une trahison.

