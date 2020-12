Après les examens médicaux intenses, les pires présages se sont réalisés : Wagué s’est rompu le tendon rotulien et le ligament croisé latéral, postérieur et antérieur de son genou droit et ne rejouera plus cette saison. Une nouvelle qui contraste avec la saison que faisait le Sénégalais en terres grecques, où il vivait ses meilleurs jours. Moussa avait participé à 11 matchs avec le PAOK entre le Championnat et la Ligue Europa (6 d’entre eux, en tant que titulaire) avec une passe décisive.

