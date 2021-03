XALIMANEWS- Ce n’est pas demain la veille que le pouvoir en place et le leader du Pastef vont fumer le calumet de la paix. Malgré la liberté conditionnelle accordée hier à Ousmane Sonko, le pouvoir est encore loin d’en finir avec ce dernier. En fait, le ministère de la Justice a procédé à l’affection de certains de ses proches qui travaillent dans la justice.

A en croire certaines sources, le coordonnateur de Pastef à Kaolack, Me Mbossé Sow, est affecté au tribunal d’Instance de Kédougou. Mais, il faut préciser que les quatre autres greffiers mutés ne sont pas des pro-Sonko. Et leur affectation n’a rien à voir avec une volonté de laChancellerie de sanctionner les militants de Pastef. D’ailleurs, l’arrêté, qui sanctionne ces affectations, vise les arrêts de nécessité. Les greffiers concernés ne sont pas affectés pour complément d’effectif. «C’est à ma demande que je suis affecté à la Cour de répression de l’enrichissement illicite (Crei)», a déclaré Me El Hadji Aya Boun Malick Diop.

Le secrétaire général du Syndicat des travailleurs de la Justice a tenu à préciser qu’il était affecté à Fatick où il a fait dix ans, mais n’y avait jamais mis les pieds. Et c’est pourquoi, pour mieux faire son travail de syndicaliste, il a demandé à être affecté à Dakar. «Aujourd’hui, la Chancellerie a accédé à ma demande et cela va me permettre de gagner plus et de pouvoir jouer mon rôle de syndicaliste», se réjouit-il. Me Boune Aya Diop, joint au téléphone, a tenu également à préciser qu’il n’est d’aucun bord politique. «Je ne suis pas de Pastef, ni Mackyste», a-t-il martelé au bout du fil.

En dehors de Me Diop, Me Pape Sidy Lo, qui travaille au tribunal de Mbour, est affecté à la cour d’appel de Dakar. Dans la même lancée, Me Edmond Yaram Sarr, qui officie au Tribunal de Grande instance de Thiès, ira maintenant exercer ses fonctions au Tribunal de Grande instance de Mbour. Et Me Abdoulaye Thiam, qui sert à la cour d’appel de Dakar, ira pour les besoins de son affectation, au Tribunal de Grande instance de Thiès.

Le Quotidien