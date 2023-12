La plateforme revendicative de la Fédération des syndicats de la Santé (F2S) comprend des exigences telles que « la généralisation de l’indemnité de logement ; l’arrêt de l’exploitation liée à la contractualisation sauvage du personnel socio-sanitaire et communautaire, par la mise en place d’un programme spécial de recrutement et d’intégration dans la fonction publique ; l’arrêt du dilatoire avec les collectivités territoriales ; la signature d’un accord juste et exécutoire avec le ministère de la Santé et de l’Action sociale ».

