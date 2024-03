Grève de 48 heures : Le Sytjust descend le ministre de la justice

XALIMANEWS- Le syndicat des travailleurs de la justice (Sytjust) ne décolère pas. Il a décrété une grève de 48 heures entre jeudi et vendredi. Dans un document, il peint un secteur mal en point. « Le magistère de Madame Aïssata Tall Sall à la chancellerie est une calamité qu’il convient de relever et de dénoncer. Sa gestion du ministère de la justice est une faillite totale qui prive les sénégalais d’unservice public de la justice. Celui-ci est à l’arrêt définitif depuis sa nomination. En effet, elle adélibérément laissé perdurer la grève des travailleursde la justice livrés à leur propre sort et qui s’agrippent solidement à une grève pour ne pas subir une injustice irréparable », lit-on dans le communiqué.

Poursuivant, le Sytjust estime qu’il revenait tout simplement à Madame Aïssata Tall Sall de porter à la connaissance de son Excellence Monsieur le Président de la République, « l’existence de deux projets de décrets que ses deuxillustres prédécesseurs avaient fait préparer pour endiguer les conséquences des graves falsificationsque des juristes du ministère de la Fonction publique avaient portées sur deux autres projets de décrets que le gouvernement avait adoptés en conseil des ministres le 25 juillet 2018. Une signature présidentielle de ces projets de décrets aurait empêché cette crise ou lui ferait éventuellement connaitre son épilogue ». C’est pourquoi ils appellent le Président de la République à reprendre les choses en main pour mettre un terme à cette crise. Sans quoi, disent ils, les œuvres des ministres Aïssata Tall Sall et Gallo Ba causeront aux travailleurs de la justice, aux justiciables et aux usagers du service public de la justice des dommages irréparables.