Grève de 48h décrétée par le SAES:  Le décret dont les enseignants exigent son application “est introuvable…disparu dans les méandres de l’administration” selon le MESRI

XALIMANEWS: Dans un communiqué parvenu à la rédaction de xalima, le ministre de l’Enseignement supérieur dirigé par le Dr Abdourahmane Diouf a réagi suite au mot d’ordre de grève de 48h décrété. par le Syndicat Autonome de l’Enseignement supérieur. Le syndicat exige l’application du décret modifiant le décret 2020-1788 du 23 septembre 2020 sur la retraite. Selon le ministère, le décret a disparu des radars de l’administration

«Le Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation prend acte du mot d’ordre de grève de 48h00 décrété par le Syndicat Autonome de l’Enseignement supérieur (SAES) pour exiger l’application du décret modifiant le décret 2020-1788 du 23 septembre 2020 portant allocation spéciale de retraite au profit des enseignants et chercheurs titulaires des Universités. Adopté en conseil des ministres du 28 février 2024, ce décret, malgré des recherches au plus haut niveau de l’administration publique sénégalaise, reste mystérieusement introuvable. Il a disparu dans les méandres de l’administration », lit-on dans le document qui nous est parvenu

“Abdourahmane Diouf Convoque le dialogue”

Le MESRI a tenu à informer l’opinion publique que “pendant tout ce temps, le dialogue avec le SAES n’a jamais été rompu”

« Pour le règlement de cette affaire, le MESRI, en accord avec le Gouvernement, a entrepris de réintroduire le décret, objet de la revendication, dans le circuit d’adoption des textes administratifs, dans les mêmes termes contenus dans l’accord signé entre le SAES et l’ancien régime », a-t-il indiqué

Et de poursuivre: “le MESRI réaffirme son engagement à poursuivre le dialogue avec l’ensemble des syndicats et lance un appel à tous les acteurs de la communauté pour une stabilisation des années académiques et la pacification de l’espace universitaire”

PID