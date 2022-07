Les anciens travailleurs de la Sotrac doivent recouvrer plus de 9 milliards de francs Cfa d’indemnités. Des indemnités revendiquées depuis plus de 20 ans puisque la société de transport a été dissoute en 1998. Les ex-agents de Ama Sénégal réclament 2 milliards de francs Cfa et ceux de la Sias, 1,5 milliards de Cfa. Ces revendications de la Sias et de Ama Sénégal ont respectivement plus de 20 ans et 15 ans d’existence. Ces travailleurs observent cette diète pour une troisième fois. En Janvier 2022, ils s’étaient exprimés de la même manière. « Un moyen ultime de se faire entendre », selon les grévistes.

