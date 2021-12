Que l’Etat sénégalais respecte ses engagements auprès des transporteurs et trouve des solutions idoines et définitives à leurs revendications. Les promesses non tenues ont toujours été source de conflits et créent des crises de confiance préjudiciables à un climat serein de négociations.

L’heure n’est pas à l’étalage des égos et aux rapports de force crypto-personnels. Le statut quo réduit considérablement le pouvoir d’achat des ménages qui vivent au jour le jour, met en danger la vie des malades incapables de se déplacer pour retrouver leurs soignants et installe une situation d’insécurité économique et sociale latente et préjudiciable à notre pays.

