Grève du personnel et suspension du trafic urbain et interurbain : « Plusieurs bus de Dakar Dem Dikk vandalisés » (Direction)

XALIMANEWS-La Direction Générale de Dakar Dem Dikk (3D) a exprimé son profond regret face à la suspension inattendue du trafic urbain, interurbain et international des lignes ce lundi, 29 avril 2024. Selon elle, cette situation regrettable est le résultat d’une grève sans préavis déclenchée par certains syndicalistes.

« Dans ce contexte, plusieurs bus ont été vandalisés ce dimanche 28 avril 2024 au dépôt de Ouakam. Un acte de sabotage sur les nouveaux bus Iveco commis par des individus non encore identifiés », peut-on lire dans un communiqué.

Dès lors, la Direction Générale de 3D condamne fermement ces événements et s’engage à faire toute la lumière sur ces incidents. Par ailleurs, elle présente ses sincères excuses aux usagers affectés par cette interruption du service et assure qu’elle mettra tout en œuvre pour un retour à la normale dans les plus brefs délais.

Dakar Dem Dikk appelle à la collaboration de tous pour préserver le bon fonctionnement du service de transport en commun et garantir la sécurité des usagers et du personnel.