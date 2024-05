Grève persistante : Les agents des collectivités territoriales décrètent une nouvelle grève de 120h

XALIMANEWS-En réaction à la lettre circulaire du ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement du territoire, Moussa Balla Fofana, demandant aux Exécutifs territoriaux de garantir au moins un service minimum dans leurs services administratifs, l’intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales, en grève depuis plusieurs mois, a décidé de déclencher une grève de 120 heures à partir de ce lundi, soit une semaine sans travail.

Malgré les instructions de la tutelle adressées aux maires et présidents de conseil départemental pour assurer un service administratif minimum, les agents des collectivités territoriales du Sénégal, en grève depuis près de deux ans avec des mots d’ordre régulièrement reconduits, refusent de retourner au travail, ce qui cause des désagréments aux usagers.

« L’intersyndicale reconduit son mot d’ordre de grève de 120 heures pour les Lundi 13, Mardi 14, Mercredi 15, Jeudi 16 et Vendredi 17 mai 2024 », lit-on dans un communiqué. Une marche nationale est aussi annoncée dans les prochains jours.

Face à « la persistance de leur mouvement d’humeur, la tutelle a reconnu la légitimité de leurs revendications et manifesté sa volonté de prendre en charge le dossier pour trouver une solution durable. A cet effet, le ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement du territoire, Moussa Balle, après avoir reçu l’intersyndicale dès sa prise de fonction, avait par la suite saisi le Premier ministre pour que les diligences nécessaires soient apportées à leurs revendications. Cependant, constatant les nombreux désagréments causés aux Sénégalais qui éprouvent de réelles difficultés à disposer d’actes d’état civil, du fait des mots d’ordre consécutifs, il a néanmoins tenu à « rappeler la nécessité de veiller au respect du principe de continuité du service administratif et invité les exécutifs territoriaux à prendre les dispositions appropriées en vue de faire assurer au moins un service minimum dans leurs services administratifs.