Et Antoine Griezmann n’en avait pas terminé avec sa mauvaise soirée. Alors que l’issue de la demi-finale se jouait aux tirs au but après que les deux équipes ont fait match nul (1-1), le Mâconnais a en effet complètement raté sa tentative, son ballon s’envolant au-dessus du but d’Alex Remiro. Un échec qui ternit un peu plus son bilan dans l’exercice. Plus de peur que de mal néanmoins pour l’ancien Madrilène, ce dernier pouvant bien remercier Marc-André Ter Stegen ainsi que Riqui Puig , auteur du tir décisif.

