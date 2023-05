» Ce qu’on veut c’est qu’on reprenne les enseignements le plus rapidement possible afin que les enfants puissent finir leur année scolaire correctement. La zone où se trouve l’école est impraticable en période d’hivernage et si on continue dans cette lancée dans 1mois ça ne sera plus possible. Nos enfants n’ont raté aucun payement de leurs mensualités, donc on n’acceptera pas qu’ils soient l’agneau du sacrifice entre deux camps qui se battent pour leurs propres intérêts », clame le coordonnateur du collectif des parents d’élèves et étudiants.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy