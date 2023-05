Si ce n’est le viol alors ce sera la corruption de notre belle jeunesse !Autrement dit, comme l’innocent agneau de la fable de La Fontaine face au méchant loup, si Ousmane Sonko n’est pas un violeur, alors il corrompe la jeunesse ! Et pourquoi pas la vieillesse tant qu’on y est…qu’on le condamne quand même. Un peu comme les juges du tribunal de l’Héliée, à Athènes. L’on se demande même si ce délit de « corruption de la jeunesse » existe dans notre arsenal juridique. Il aurait existé que nos prisons seraient remplies de gens qui gravitent au cœur du pouvoir. Le Sénégal est aujourd’hui dans un tournant de son histoire où se taire, c’est être complice de personnes malhonnêtes et cyniques qui jouent à détruire la vie de gens qui ne pensent pas comme elles. Des arrestations arbitraires jalonnent le règne de personnes qui se disent républicaines et qui peinent à respecter la Constitution. Des personnes sont kidnappées sans état d’âme et envoyées en prison. Pendant ce temps, les enquêteurs, qui convoquent journalistes et activistes, peinent à mettre la main sur de grands voyous qui ont dépecé l’économie du pays à travers le Fonds force Covid-19. C’est sur ce dossier que l’on attend la Justice plutôt que dans la traque des mal-pensants

Lui, il est accusé de ne pas respecter les confréries de ce charmant pays et de vouloir y introduire de nouvelles croyances genre « Salafistes ». Et depuis son procès du mardi, une nouvelle accusation est venue aggraver les charges déjà lourdes pesant sur lui. C’est dans un pays qui fut une grande démocratie qu’un Procureur demande en 2023 et avec le plus grand sérieux qu’un citoyen, poursuivi pour viol, soit condamné pour… « corruption de la jeunesse » si sa culpabilité du crime de viol ne convainc pas la chambre criminelle.

