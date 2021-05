En 2014, les observateurs étaient surpris de ne pas voir le leader du Grand Parti être le maire de la ville de Guédiawaye. Malick Gakou, poulain de Moustapha Niasse, était à l’époque le politique le plus célèbre de la ville. Aliou Sall est sorti de nul part et dirige Guédiawaye. 7 ans après, d’autres voix sont plus fortes que celle du leader du GP à Guédiawaye. Aliou Sall qui était son allié d’hier, déroule sans être inquiété par Gakou. Il a même réussi à lui arracher les lutteurs populaires et artistes qui le soutenaient. L’opposition, là-bas est incarnée par Ameth Aidara qui, il y’a quelques mois, a fait parler sa puissance à Guédiawaye. Il a réussi à obtenir le soutien de Khalifa Sall et ses lieutenants.

L’édile actuel et petit frère du Président Macky Sall a démarré ses activités politiques et tente de réunir ses alliés. Selon des informations de xalima, Aliou Sall, a, après avoir réussi à avoir le soutien de Lat Diop, décroché plusieurs jeunes de l’opposition. Il s’est lancé dans une campagne de séduction et gâte les femmes et jeunes de sa ville. Pour une réélection Aliou Sall est prêt à sucrer tout Guediawaye même si la voix de son rival Ameth Aidara qui crie dans une radio très écoutée, essaye de lui barrer la route.

