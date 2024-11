Guerre à Gaza : 70 % des victimes sont des enfants ou des femmes, selon un rapport de l’ONU

XALIMANEWS-D’après RFI qui cite un rapport publié par l’ONU le 8 novembre, entre novembre 2023 et avril 2024, les femmes et les enfants ont constitué près de 70 % des victimes du conflit à Gaza.

Selon le média du pays de Marianne, ce chiffre repose sur une analyse minutieuse des données concernant les victimes de la guerre menée par Israël contre le Hamas.

Le rapport du Haut-Commissariat de l’ONU aux droits de l’homme a révélé également un large éventail de violations du droit international, dont certaines pourraient être considérées comme des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité, voire un « génocide ».

L’ONU a vérifié 8 119 des plus de 34 500 décès recensés durant les six premiers mois du conflit, et a constaté que « près de 70 % » des victimes étaient des femmes et des enfants. Selon les responsables onusiens, cette proportion est représentative de l’ensemble des pertes humaines et correspond à des estimations similaires fournies par les autorités de Gaza.