Lundi, plusieurs organisations humanitaires locales et internationales œuvrant au Yémen avaient appelé à reconduire la trêve pour une période plus longues de « six mois ou plus ». Selon elles, le cessez-le-feu a permis en quatre mois de réduire « considérablement » le nombre de victimes civiles et de faciliter l’acheminent des carburants, ce qui a conduit à un « bon fonctionnement des services publics ». Le président américain, Joe Biden, a salué la reconduction de la trêve et « le calme sans précédent » dans le pays. Selon l’ONU, la guerre au Yémen a fait des centaines de milliers de morts et des millions de déplacés, les deux tiers de la population ayant besoin d’aide humanitaire, face notamment à un risque de famine à grande échelle.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy