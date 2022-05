A en croire toujours le ministre-conseiller de Macky Sall, le maire est régi par le principe du dédoublement fonctionnel. « C’est-à-dire avant tout, le maire est un agent de l’Etat, c’est pourquoi il gère l’Etat civil et dispose d’un pouvoir de police municipale. Il est chargé de l’application des lois et règlements dans le ressort territorial, c’est le représentant du Chef de l’Etat dans sa commune. Et c’est en second niveau, que le maire est agent de la collectivité locale », a-t-il notamment expliqué.

Poursuivant le ministre apporte des précisions sur le code qui régit les recrutements dans les collectivités territoriales : “Il n’est pas dit que quand on renouvelle des collectivités territoriales, on enlève toutes les personnes qu’on a trouvées, et on amène d’autres. Le principe de l’administration des collectivités territoriales est encadré par les lois et les règlements ».

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy