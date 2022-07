« Nous avons longuement évoqué le risque de déstabilisation que la situation au Sahel fait peser sur l’ensemble de la région de l’Afrique de l’Ouest. J’ai réitéré au président la détermination de la France, d’abord à rester engagée au Sahel et dans toute la région, mais aussi à changer sa doctrine et les modalités pour, d’une part, venir en soutien aux armées – formation, équipements, accompagnement – mais pas en substitution (…) à celles-ci ; mais d’autre part pour insister peut-être que la stratégie que seule peut être efficace face à la multiplication des groupes terroristes, c’est un agenda de sécurité au service des États, mais complété par un agenda politique du retour de l’État et de ses services dans les territoires libérés des groupes terroristes et un agenda de développement, de projets, de créations d’opportunités éducatives, économiques pour les populations ».

