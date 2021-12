La junte au pouvoir en Guinée depuis le 05 septembre 2021 a créé le comité national de redressement et développement. Le CNRD en tant que tel, dirigé par le Colonel Mamadi Doumbouya a opéré un certain nombre de réformes dont la création de la cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF). CRIEF ! Un acronyme qui rappelle étrangement une certaine CREI et Karim Wade ( Sénégal) ou encore une certaine CRIET et Sébastien Adjavon, Reckya Madougou (Bénin ) qui vient de sévir très lourdement … Officiellement, le motif de la création de la Crief est la lutte contre la délinquance financière, notamment les détournements de deniers publics. Pour ce pays qui marque un contraste flagrant entre son sous-sol, extrêmement riche en ressources minières et sa population parmi les plus pauvres de la planète, l’on peut bien croire que c’est une panacée trouvée contre les scandales financiers. Selon Maître Mohamed Traoré, le CNRD marque une rupture par la création de cette cour avec la volonté « de ne pas laisser impunis les scandales économiques que la presse rapporte tous les jours ». La rupture se traduit donc par l’image de soi et celle reflétée de la Guinée d’antan, et l’image que la Guinée veut désormais se donner d’abord à elle-même et celle qu’elle souhaite renvoyer au reste du monde. Les régimes successifs depuis le général Lansana Conté n’avaient jamais véritablement manifesté l’envie d’en découdre avec la corruption qui est devenue le premier fléau dont souffrait ce pays de l’Afrique de l’ouest. Avocat et observateur de la vie politique guinéenne, Mohamed.

