Voici les éléments identifiés: – 60 millions de dollars (600 milliards de francs guinéens) cash récupérés dans la cave de son domicile personnel – 75,8 kg d’or 22 carats valant près de 40 milliards de francs guinéens – 17 diamants 2 carats valant près de 10 milliards de francs guinéens – 47 villas entre le quartier Camayenne et Kagbélén – 53 immeubles : dont 35 à Conakry, 4 à Kindia, 7 à Kankan, 3 à Labé, 4 à N’Zérékoré – 18 voitures de Luxe neuves – 75 parcelles nues à Conakry – 200 hectares à Dubréka – 1500 hectares à Forécariah – 2000 hectares à Kankan – 7 hôtels – 25 fours à pain – 7 usines production d’eau en bouteille – 16 fermes avicoles de plus de 2 millions de poussins au total – 5 usines de production de jus de fruit naturel – des parts dans plusieurs sociétés de la place dont : la CBG, Orange Guinée, la GAC, la SMD, la SAG – 13 concessions minières à Boké, Dinguiraye et Suguiri – des parts dans le business d’importation de distribution du carburant avec plus de 70 camions citernes à travers le pays – l’exclusivité du business d’exportation des noix de cajou Tout ceci pour un total, de 1,2 milliard de dollars ».

