Pour nous, c’est important de savoir quels sont les membres du CNRD présentés dans la charte comme étant l’organe central de décision et d’orientation même de la politique économique et sociale durant cette transition. Nous sommes à près de six mois de l’arrivée du CNRD au pouvoir, mais jusqu’à date, nous voyons des communiqués signés par le CNRD, des réunions faites par le CNRD, mais à date, nous ne savons pas quels sontles membres du CNRD à l’exception du président de la République et du chef d’état-major des armées. Selon nous aujourd’hui, le gouvernement civil en place n’est qu’un gouvernement de façade parce que tout simplement, les membres du CNRD bombent la poitrine en disant qu’ils sont les seuls à décider pendant cette transition. Donc,c’est pourquoi, nous, en tant que citoyens, et par le souci de transparence dans la gestion de la transition, nous exigeons la publication de la liste et de tous les membres du CNRD.

