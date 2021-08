En Guinée 155 cas contacts de homme décédé du virus de Marburg le 2 août sont suivis quotidiennement, renseigne AFP . Le virus de Marburg est un cousin à peine moins meurtrier du virus Ebola, contre lequel il n’y a ni vaccin ni traitement et qui entraîne la mort dans 50 % des cas en moyenne. Ce cas a été détecté moins de deux mois après que la Guinée a déclaré la fin d’une épidémie d’Ebola qui avait éclaté au début de l’année, faisant douze morts. Le pays a déjà été sévèrement éprouvé par la fièvre hémorragique due au virus Ebola, qui y avait tué 2 500 personnes entre fin 2013 et 2016. Ainsi, le porte-parole du gouvernement guinéens, Tibou Camara a essayé de rassurer, « Un cas a été déclaré. Nous nous organisons pour circonscrire le virus et organiser la riposte. Nous informerons l’opinion de l’évolution ». Il poursuit, « C’est la première fois que [cette maladie] est identifiée dans le pays et en Afrique de l’Ouest »

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy